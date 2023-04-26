İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar

Rusya’da e-ticaret faaliyeti yapan bir işyerinde kadın çalışanların iç çamaşırlarına kadar aranması büyük tepki topladı.

İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar

Rusya’da internet üzerinden alışveriş yapılan bir internet sitesinin merkezindeki iş yerinde yapılan arama dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İş yerinde günde iki kez kadın çalışanların depodan mal çalıp çalmadıklarına ilişkin olarak yarı çıplak arama yapıldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

HIRSIZLIKLA MÜCADELE POLİTİKASI OLARAK AÇIKLADILAR

Life.ru web sitesinin haberine göre depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı ifade edildi. Haberde, “Kadın çalışanlar kameralar eşliğinde soyunarak denetim noktasına gidiyor. Mesai depo çalışanlarının iç çamaşırına kadar soyunup arama yapılmasıyla sona eriyor. Bu depolardaki hırsızlığa karşı mücadele etmek için şirket politikası haline geldi.” ifadelerine yer verildi.

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