İt ürür kervan yürür atasözünün anlamı nedir?

İt ürür kervan yürür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Meyveli ağacın taşlanarak üzerindeki yiyeceklere ulaşılacağı gibi, iyilikte yarışan kimselerle uğraşanların da çok olacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kıskançlık bazen insanı delirten bir şeydir. Doğru yolda olanlara denk gelenler bir yerden geçen kervana ürüyen itlere benzemektedirler. Bu tür kişilere karşı koyma ve sataşmalar, yürüyüşü engelleyemeyecektir. Akıl ve inanç sahibi insanlar, kınayanın kınamasına rağmen hak bildikleri yolda yürüyecektir.

İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İt ürür kervan yürür, biz bu yola yeni çıkmadık."