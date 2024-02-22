İtalya Arnavutluk'ta göçmen kampı kuracak

Onaylanan anlaşmaya göre İtalya, Arnavutluk'ta göç merkezleri kuracak.

Geçtiğimiz kasım ayında duyurulan anlaşmaya göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya, AB üyesi olmayan Arnavutluk'taki Adriyatik Denizi'nde iki kamp açacak.

İtalya’nın başkenti Roma’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ilkbaharda açılması beklenen merkezlerin her yıl 36 bin kadar göçmenin barınmasını sağlayacağını açıklamıştı.

Meloni, kurulacak merkezlerde İtalyan botları tarafından denizden kurtarılan göçmenler kalacağını belirtirken, bu merkezlerin, İtalya kıyılarına ve topraklarına ulaşan sığınmacıları barındırmayacağı açıklandı.

Çocukların, hamile kadınların ve savunmasız bireylerin İtalya'ya taşınacağı kaydedilmişti.