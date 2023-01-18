18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

İtalya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ve uluslararası gündemde yer alan konuları değerlendiren telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:21
Takip Et

İtalya Başbakanı Meloni Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İtalya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü
+
Aa
-

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Macron'un samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'ya tam destek konusunda garanti verme isteği, Avrupalı şirketlerin rekabet edebilirliğini destekleme hususu ve Avrupa Birliği'nin sınırlarının etkin bir şekilde kontrol edilerek yasa dışı göçle mücadele için Avrupa çapında çözümler belirlemenin aciliyeti yeniden teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin bu konuları görüşmeye devam etme hususunda anlaştıkları da kaydedildi.

İTALYA-FRANSA İLİŞKİLERİ DÜZENSİZ GÖÇ MESELESİNDEN GERİLMİŞTİ

İki lider, Meloni’nin İtalya’da başbakan olarak resmen göreve geldiği geçen yıl 23 Ekim'de Roma'da gayrı resmi programla yüz yüze görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından İtalya-Fransa ilişkileri, geçen kasım ayında İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını açmaması ve bu gemilerdeki düzensiz göçmenleri "seçerek" tahliye etmesi nedeniyle gerilmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlamış, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Fransa'nın bu tepkisini, "anlaşılmaz, haksız ve agresif" olarak nitelemişti.

Gerilen ilişkilerin yatışması için İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Kasım'da telefon görüşmesi yapmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.