İtalya basını Nico Gonzalez’i tefe koydu

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak üst üste üçüncü kez gol atamadan sahadan ayrıldı. Teknik direktör Thiago Motta’nın ekibi, maç boyunca pozisyon yaratmakta zorluk çekerken, Nico Gonzalez’in ikinci yarıda kaçırdığı net fırsat takımına pahalıya patladı.

Karşılaşmanın en kritik anında Samuel Mbangula’nın yerden ortasına mükemmel bir zamanlama ile hareketlenen Gonzalez, topa istediği gibi vuramayarak sırtıyla dokundu. Pozisyonun devamında Douglas Luiz de boş kaleye şut çekmeyi başaramadı. Bu an, maçın kırılma noktası olarak değerlendirildi.

BASINDAN SERT ELEŞTİRİLER

İtalyan spor basını, maçın ardından Arjantinli oyuncuyu hedef aldı. La Gazzetta dello Sport, Gonzalez’e 4.5 puan vererek, “Maçın kaderini değiştirebilecek fırsatı harcadı,” yorumunda bulundu. Corriere dello Sport ise “Altın bir fırsatı değerlendiremedi” başlığıyla oyuncunun yaptığı bağlantı hatalarını eleştirdi. Tuttosport, Gonzalez’i biraz daha iyi değerlendirerek 5 puan verdi ancak “Boş kaleye atamadığı gol affedilir gibi değil” ifadelerine yer verdi.

SAKATLIKLAR VE PERFORMANS DÜŞÜŞÜ

Sezon başında sakatlıklar nedeniyle iki aydan fazla süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Gonzalez, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 3 gol kaydetti. Bu performansı, özellikle yüksek beklentilerle transfer edilen bir oyuncu için hayal kırıklığı yaratıyor.