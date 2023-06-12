İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu.

İtalya'nın eski Başbakanlarından Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. Lösemi tedavisi görüyordu.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu.

İtalyan basını, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin öldüğünü duyurdu.86 yaşında yaşamını yitiren Berlusconi, dört kez İtalya Başbakanlığı görevini yaptı.

Nisan ayında akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tutulan İtalyan siyasetçi ve iş insanına "Kronik lösemi" teşhisi konduğu açıklanmıştı.

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

29 Eylül 1936'da İtalya'nın Milano şehrinde doğdu. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıkladı ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçti.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona erdi. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapıldı. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katıldı. İtalya'nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girdi. Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazandı.

FORBES'E GÖRE İTALYA'NIN EN ZENGİNİ

Berlusconi, bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir. Forbes dergisine göre, Berlusconi, İtalya'nın en zengin insanıdır. Kendi çabasıyla dolar milyarderi olan Silvio Berlusconi, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. Eskiden Milan spor kulübünün başkanlığını da yapmış ve İtalyanların sempatisini bu dönemde iyice kazanmıştır.

Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının yani kemer sıkma paketinin ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu ve Başbakan Silvio Berlusconi resmen istifa etti.

ÖZEL YAŞAMI

Berlusconi, 1965'te Carla Dall'Oglio'yla evlendi. Evlilikleri 1985'te sonlanan çiftin iki çocuğu oldu. Berlusconi ikinci evliliğini 1990'da Veronica Lario'yla yaptı. Evlilikleri 2014'te sona eren çiftin üç çocuğu oldu.

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