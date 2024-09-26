İtalya güven endeksi dibi gördü

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya güven endeksi dibi gördü

İtalya’da güven endeksi Eylül 2024’te 86,7’ye düştü. ECB’nin sıkı politikaları ve artan maliyetler baskıyı artırıyor.

İtalya’da güven endeksi, Eylül 2024’te 86,7’ye düşerek Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) sıkı para politikaları ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan enerji ve hammadde maliyetlerinin İtalyan imalatçılar üzerindeki baskısını yansıtıyor.

Yeni siparişler, dış pazardan gelen talebin azalmasıyla (-25,8’e karşı -24,3) daha da düştü. Üretim seviyesi de gerileyerek -18,9’a indi ve bitmiş stoklar sabit kaldı (3,5).

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İleriye dönük olarak, fiyat seviyeleri için beklentiler kötüleşti (5,9’a karşı 5), ancak istihdam (1,6’ya karşı -0,1) ve ekonominin genel durumu (-11,4’e karşı -12,6) için beklentilerde iyileşme görüldü.

Bu veriler, İtalyan imalat sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ve gelecekteki ekonomik beklentileri özetliyor.

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