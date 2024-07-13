İtalya ikiye bölündü

Milano gibi Lombardiya Bölgesi'nin başkentinde kuvvetli rüzgarlar ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araçlarda maddi hasarlara yol açtı. İtalya - İsviçre sınırındaki Como Gölü çevresindeki bazı noktalarda son yağışların etkisiyle su seviyelerinde artışlar yaşandı ve taşkınlar meydana geldi.

Varese şehri ve çevresinde etkili olan fırtınada birçok ağaç devrilirken, yüksek kesimlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi ve yollar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Diğer yandan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, bu bölgelerde bulunan 11 şehri hafta sonunda "kırmızı" kategoriye alarak halkı sıcak hava nedeniyle olası riskler konusunda uyardı. Ancona, Bologna, Campobasso, Floransa, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma ve Viterbo şehirleri için "kırmızı" alarm durumu ilan edildi.

Başkent Roma'da da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemek isteyenlerin çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.