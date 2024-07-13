İtalya ikiye bölündü

Kaynak: AA
İtalya ikiye bölündü

İtalya'nın kuzey bölgelerinde şiddetli yağışlar ve fırtına yaşanırken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. İtalyan basınından alınan bilgilere göre, ülke meteorolojik açıdan ikiye ayrılmış durumda.

Milano gibi Lombardiya Bölgesi'nin başkentinde kuvvetli rüzgarlar ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araçlarda maddi hasarlara yol açtı. İtalya - İsviçre sınırındaki Como Gölü çevresindeki bazı noktalarda son yağışların etkisiyle su seviyelerinde artışlar yaşandı ve taşkınlar meydana geldi.

Varese şehri ve çevresinde etkili olan fırtınada birçok ağaç devrilirken, yüksek kesimlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi ve yollar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Diğer yandan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, bu bölgelerde bulunan 11 şehri hafta sonunda "kırmızı" kategoriye alarak halkı sıcak hava nedeniyle olası riskler konusunda uyardı. Ancona, Bologna, Campobasso, Floransa, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma ve Viterbo şehirleri için "kırmızı" alarm durumu ilan edildi.

Başkent Roma'da da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemek isteyenlerin çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Son Haberler
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder Gündem
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder
Anız yangını söndürülemiyor Gündem
Anız yangını söndürülemiyor
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli Ekonomi
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli
Test uçuşunda yere çakıldı Dünya
Test uçuşunda yere çakıldı
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı! Gündem
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor Keşfet
Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı Dünya
Savaş uçağı saniyeler içinde yere çakıldı