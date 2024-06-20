İtalya İspanya'ya kabus gibi çöktü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu mücadelesi iki dev İtalya ve İspanya'yı karşı karşıya getirdi. Gelsenkirchen'deki AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İlk düdükten itibaren rakibine büyük baskı kuran, ikinci yarıyı adeta tek kale oynayan İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Calafiori kendi kalesine attı. Soldan Nico Williams getirdiği topu içeri çıkardı, kaleci Donnaruma'dan seken top Calafiori'nin dizine çarpıp ağlarla buluştu. 69'da Niko Williams'ın bir şutu da direkte patladı.

Kaleci Donnaruma engeline takılıp farkı daha da açamayan İspanya, 2'de 2 yapıp puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanda kaldı. 24 Haziran'da İtalya, Hırvatistan ile İspanya da Arnavutluk ile karşılaşacak.