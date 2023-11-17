İtalya Katolik Kilisesi’nden cinsel istismar raporu

İtalya Episkoposlar Konferansı, cinsel istismar ve saldırı konulu ikinci raporunu açıkladı. Rapora göre 2022 yılında 54 kişi Kilise bünyesinde mağdur oldu. 35'inin istismara uğradığı dönemde 15-18 yaşlarında olduğu bilgisine yer verilen raporda, mağdurların 44'ünün kadın olduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
İtalya Katolik Kilisesi’nden cinsel istismar raporu

İtalya'da Katolik Kilisesinin en üst kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), 2022'de Kilise'de cinsel istismar ve saldırıya uğrayan 54 mağdurun olduğunu bildirdi.

Bu konudaki ilk raporunu geçen yıl yayımlayan CEI, ikinci raporunu da 16 Kasım'da kamuoyuna duyurdu.

Raporda 2022'de 54 mağdurun Kilise bünyesinde cinsel istismar ve saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

54 mağdurdan 35'inin istismara uğradığı dönemde 15-18 yaşlarında olduğu bilgisine yer verilen raporda, mağdurların 44'ünün kadın olduğu belirtildi.

Raporda, istismar mağdurları arasında 4 yaşın altında 2 bebeğin de olduğu ifade edilerek 18 yaş üstü 17 yetişkinin ise cinsel saldırıya maruz kaldığı aktarıldı.

Raporda bildirilen vakalardan bazılarının 2022 öncesine dayanmasına karşın toplamda 32 kişinin cinsel istismar ve saldırı suçuna karıştığı kaydedildi.

CEI raporunda, vakaların yarısının kiliselerde, diğerlerinin ise okul, kamp ya da kilise gruplarının toplantılarında yaşandığı bildirildi.

Rapora ilişkin açıklama yapan CEI Başkanı ve Bolonya Başpiskoposu Kardinal Matteo Zuppi, geçmişte yaygın biçimde bu konuda görülen örtbasın artık olmadığını savundu.

Bu arada, İtalyan Kilisesi, söz konusu raporu, çoğu Avrupa ülkesinin aksine bağımsız soruşturma komisyonu atamak yerine mağdur ifadelerine dayanarak hazırlıyor.

RAPORA TEPKİ

İtalya'da çocuk istismarıyla mücadele alanında öne çıkan derneklerden biri olan Rete l'Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Derneği Başkanı Francesco Zanardi, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla raporu eleştirdi.

CEI raporunda belirtilen ihbar sayısının, Rete l'Abuso'ya gelen ihbarlardan daha az olduğunu ifade eden Zanardi, CEI raporundaki ihbarların sivil makamlara bildirilmediğine ve yerleri hakkında herhangi bir veri sağlanmaması sebebiyle "teyit edilemez" olduğuna dikkati çekti.

CEI, 2020-2021 dönemine ilişkin geçen yıl açıkladığı ilk raporunda da söz konusu dönemde 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğunu belirtmişti. Zanardi, o dönemki raporu da "kapsam olarak çok sınırlı" ve "saf propaganda" olarak tanımlamıştı.

İlgili Haberler
İlçe müftüsü çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kars’ta Cinsel İstismar İddiası: Polis Memuru Tutuklandı
Kars’ta Cinsel İstismar İddiası: Polis Memuru Tutuklandı
Olmaz olsun böyle baba. Kızını 24 yerinden bıçaklayıp cinsel istismarda bulundu
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Lüksemburg Bosna Hersek'e fark attı. Euro 2024 elemelerinde sürpriz sonuçlar Spor
Lüksemburg Bosna Hersek'e fark attı. Euro 2024 elemelerinde sürpriz sonuçlar
Bakan Güler'den F-35'e veto: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz Gündem
Bakan Güler'den F-35'e veto: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz
Hamas lideri Heniyye: İsrail uzun soluklu bir savaş istiyorsa biz hazırız Dünya
Hamas lideri Heniyye: İsrail uzun soluklu bir savaş istiyorsa biz hazırız
"Gazze'deki halk açlıkla karşı karşıya" Dünya
"Gazze'deki halk açlıkla karşı karşıya"
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı Yaşam
Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı
Yargıdan laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında 'Hatay ifadelerine dair' karar Gündem
Yargıdan laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında 'Hatay ifadelerine dair' karar