İtalya mucizesi. Hırvatistan 90+8'de büyük şoku yaşadı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki son maçlar oynanıyor.

B Grubu mücadelesinde; Hırvatistan ile İtalya, Leipzig Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçeli Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan, Luka Modric'in 55. dakikada attığı golle öne geçti. 1 dakika önce kazanılan penaltıda kaleci Donnaruma'yı geçemeyen Modric pozisyonun devamında fileleri havalandırdı.

Luka Modric böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu (38 yaş 289 gün) oldu.

Karşılaşma böyle bitecek, Hırvatistan 2. sırayı alıp tur atlayacak derken 90+8'de tüm hesaplar değişti.

Sahneye çıkan Zaccagni, İtalya'yı 2.'lik koltuğuna taşırken, Hırvatistan'ı evine gönderdi.

Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten İtalya B Grubu'nu 2. sırada tamamladı, Son 16 Turu'nda A Grubu 2.'si İsviçre ile eşleşti.

2 puanda kalan Hırvatistan ise 2024 Avrupa Şampiyonası'na veda etti. .