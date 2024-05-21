İtalya Savunma Bakanı Crosetto Yüksek Savunma Konseyi'nde fenalaştı

Kaynak: AA
İtalya Savunma Bakanı Crosetto Yüksek Savunma Konseyi'nde fenalaştı
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto (60), Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında düzenlenen ve ülkenin iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Crosetto fenalaştı. Crosetto, kendini iyi hissetmediği için toplantıyı yarıda bırakarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayın basına yansımasının ardından, siyasiler sosyal medya hesaplarından Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz." ifadesini kullanırken, muhalefetteki Eylem Partisi (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Şubat ayında da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Crosetto, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından biri olup, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinde 22 Ekim 2022'den bu yana Savunma Bakanı olarak görev yapmaktadır. Crosetto'nun geçmişte kalp sorunları yaşadığı biliniyor.

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