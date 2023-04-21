İtalya Senatosu sığınma hakkını kısıtlayan bir yasa tasarısını onayladı

Senato, İtalya'da son dönemde artan sığınmacı ve göçmen vakalarına karşı göç ve entegrasyon haklarını kısıtlayıcı bir yasa tasarısını onayladı.

İtalya Senatosu sığınma hakkını kısıtlayan bir yasa tasarısını onayladı

Editör: İsa Karaarslan

İtalya Senatosu dün, göçmenlerin sayısını azaltmayı ve entegrasyon çabalarını frenlemeyi amaçlayan bir yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması gereken yasa tasarısı, Şubat ayında ülkenin güneyindeki Calabria açıklarında bir göçmen teknesinin batması ve 90'dan fazla kişinin ölümüne yol açması sonrasında hazırlandı.

Konsey Başkanı Giorgia Meloni, göçmen kaçakçılarına daha ağır hapis cezaları öngören yasanın, insanları kaçakçılara güvenmekten ve yasa dışı yollardan İtalya'ya ulaşmaya çalışmaktan caydırmayı amaçladığını söyledi.

Muhalifler ise, projenin İtalyan kıyılarına göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağına, aksine artan sayıda yeni gelen göçmenleri yasa dışılığa iteceğine inanıyor.

Yasanın en çok tartışılan tedbirleri arasında, sığınma hakkının verilmesi için gerekli koşulları taşımayan ancak insani şartlara maruz kalan göçmenlere yetkililerin verebileceği sözde "özel koruma" ikamet izinlerinin kaldırılması kararı yer alıyor.

Tasarı ayrıca devlet tarafından finanse edilen İtalyanca kurslarını da sonlandırıyor ve resmi kabul merkezlerinde barındırılan göçmenler için hukuki danışmanlık hizmetlerini kaldırıyor.

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