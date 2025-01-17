İtalya Turizm Bakanı yargı karşısına çıkacak

İtalya’da hükümetin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Ülkenin Turizm Bakanı Daniela Santanché, eski şirketi Visibilia'da yaptığı yolsuzluklarla suçlanarak yargı karşısına çıkarılacak. Bakan, Fratelli d’Italia (FDI) partisinin önemli bir ismi olarak tanınıyor. Adalet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Santanché, Cuma günü, Visibilia'nın finansal raporlarını sahte düzenlediği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Visibilia, Santanché’nin başkanlık ve genel müdürlük görevlerinde bulunduğu eski yayın ve reklam şirketiydi.

Bakan Santanché, suçlamaları reddederek masum olduğunu savunuyor. Avukatı Nicolo Pelanda, Santanché’nin suçsuzluğunu ispatlayabileceklerine inandığını belirtti. Ancak Pelanda, adalet önünde böyle bir durumda olmanın, Santanché için moral bozan bir durum olduğunu vurguladı. Mahkeme süreci, 2025 Mart ayında başlayacak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin hükümetini zora sokacak gibi görünüyor.

MUHALEFET BAKANIN İSTİFASINI İSTEDİ

Santanché'nin mahkemeye sevk edilmesinin ardından, muhalefet partileri hemen istifa çağrısında bulundu. Bakanın başı, son zamanlarda birçok yolsuzluk iddiası ile dertte. Milano Cumhuriyet Savcılığı, Visibilia’nın, COVID-19 krizinde işsizlik ödeneği almak için kamu fonlarını kötüye kullandığını, ancak çalışanlarını aktif tutmaya devam ettiğini iddia ediyor. Bu konuyla ilgili yargı, 30 Haziran’a kadar bir karar verecek.

İşler bununla da bitmiyor. Santanché, aynı zamanda, biyolojik ürünler üreten Ki Group-Bioera şirketinin şüpheli iflasıyla ilgili de soruşturuluyor. Santanché'nin adı, FDI partisinin liderlerinden biri olarak bu tür skandallarla anılmaya başlandı. Bu durum, aşırı sağcı hükümetin itibarına ciddi zarar veriyor.

MELONİ HÜKÜMET İÇİNDEKİ DURUMU BELİRSİZ TUTUYOR

Başbakan Giorgia Meloni, Bakan Santanché’nin durumuyla ilgili açıklamalardan kaçındı. Bir ay önce, Santanché’nin yargılanması durumunda görevden alınıp alınmayacağı sorulduğunda Meloni, bu konuda net bir cevap vermedi ve olası bir istifa konusunda belirsiz bir tutum sergiledi. Ancak, Santanché hakkında artan baskılar, hükümetin geleceği üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bakan, istifa etmesi durumunda, geçtiğimiz yıl cinsel skandallar nedeniyle görevden alınan Kültür Bakanı’ndan sonra hükümetten ayrılan ikinci bakan olacak. Bu da hükümet için büyük bir darbe anlamına geliyor.

SALVİNİ'NİN DURUMU SANTANCHÉ’YE UMUT VERİYOR MU?

Bununla birlikte, Santanché'nin hayal kırıklığına uğramış umutları henüz tükenmiş değil. Matteo Salvini, eski Ulaştırma Bakanı, benzer bir dava ile karşı karşıya kalmış ve denizde göçmenleri durdurma suçlamasıyla yargılanmıştı. Ancak, 2024'teki bir davada beraat etti. Bu durum, Santanché’ye bir umut ışığı olabilir. Yine de, suçlamalar farklılıklar taşıyor ve Santanché'nin davaları daha ağır görünüyor.

2025'in başlarında başlayacak olan mahkeme, Santanché için kritik bir dönüm noktası olacak. Hükümetin geleceğini etkileyecek olan bu dava, Meloni hükümetini ciddi şekilde sarsabilir. Santanché'nin suçsuzluğunu kanıtlama mücadelesi, sadece şahsi kariyerini değil, aynı zamanda hükümetin siyasi yapısını da etkileyebilir.