İtalya ve Fransa arasında göçmen krizi: Meloni uyardı

İtalya Başbakanı Meloni, ülkesini siyasi amaçlar için "kullanmakla" suçladığı Paris'in ikili konuşmasını kınadı.

İtalya ve Fransa arasında göçmen krizi: Meloni uyardı

Editör: Serkan Talan

Özellikle Fransa tarafından İtalya’nın göç sorunlarını çözememekle suçlanan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 8 Mayıs Pazartesi günü Fransa'yı, İtalya'nın iç siyasi sorunlarda "kullanılmasına" karşı uyardı.

İtalyan lider gazetecilere verdiği demeçte, ''İç siyasi sorunları çözmek için diğer ülkeleri kullanmama konusunda uyarıda bulunuyorum, çünkü bu genellikle yapmadığınız bir şey'' dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in göçmen yönetimini sorgulayan açıklamalarından bir gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü belirten Giorgia Meloni , Fransa'nın "özel ve kamusal" söylemi arasında açık bir fark olduğunu değerlendirdi. Meloni, "Bunun bir Fransız iç politikası meselesi olduğunu düşündürüyor bana " yorumunu yaptı.

İtalyan diplomasi başkanı Antonio Tajani, Gérald Darmanin'dan ''İtalya göçü yönetemiyor'' söylemi sebebiyle özür dilediğini beklemiş, bu söylemler Paris ve Roma arasında diplomatik gerginliğe sebep olmuştu.

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