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Başbakan'ın arkadaşı öldürüldü. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkadaşıydı

İtalya'nın başkenti Roma'da dün bir kafede yapılan apartman yönetimi toplantısı sırasında çıkan tartışmada 3 apartman sakini öldürülürken, ölenlerden biri Başbakan Giorgia Meloni'nin arkadaşı çıktı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:34
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İtalya'da apartman toplantısında katliam! Ölen 3 kişiden biri Başbakan Giorgia Meloni'nin arkadaşı Nicoletta Golisano

Başbakan'ın arkadaşı öldürüldü. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkadaşıydı
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fidene semtindeki bir kafede dün yapılan apartman yönetimi toplantısında 67 yaşındaki Claudio Campiti, silahıyla Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi ve Nicoletta Golisano'yu öldürdü.

Campiti, 1'i ağır olmak üzere 4 kişiyi de yaraladı.

Diğer sakinlerin müdahale ettiği Campiti, güvenlik güçleri tarafından yakaladı.

Bir görgü tanığı, olaydan az önce Campiti'nin "Hepinizi öldüreceğim" dediğini aktardı.

Campiti'nin bir süredir diğer sakinlerle anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Savcılığın yaptığı ilk incelemeye göre failin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı, yanında pasaportunun, bir sırt çantası içinde bazı eşyalarının ve 6 bin avro parasının olduğu tespit edildi.

Campiti'nin olayda kullandığı silahı ise Tor di Quinto'daki bir poligondan aldığı ifade edildi.

ÖLENLERDEN BİRİ BAŞBAKAN MELONİ'NİN ARKADAŞI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda yaşamını yitiren Nicoletta Golisano'nun arkadaşı olduğunu belirtti.

Meloni, "Nicoletta, koruyucu bir anne, samimi ve sağduyulu bir arkadaş, aynı zamanda hem güçlü hem kırılgan bir kadındı. Ama her şeyden önce görev bilincine sahip bir profesyoneldi. Nicoletta benim arkadaşımdı. Umarım bir an önce adalet yerini bulur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, failin tutuklandığını ve olayda kullandığı silahı aldığı atış poligonunun kapatıldığını açıkladı.

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