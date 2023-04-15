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İtalya'da devlet demir yolu firmasının çalışanları greve gitti

İtalya'da devlet demir yolları firması Trenitalia'nın çalışanları, ağırlaşan çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 08:49
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İtalya'da devlet demir yolu firmasının çalışanları greve gitti

İtalya'da devlet demir yolu firmasının çalışanları greve gitti
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Demir yolu sektöründeki sendikaların çağrısıyla operatör, tren şefi ve makinistlerin aralarında olduğu Trenitalia çalışanları, ülke genelinde 09.00-17.00 saatlerinde iş bıraktı.

Grev boyunca daha önce yolculara garanti edilenlerin haricinde çok sayıda Trenitalia seferi yapılmadı.

Ülke genelinde greve katılımın yüzde 80 ila yüzde 100 gibi yüksek oranda olduğu kaydedilirken yüksek hızlı trenler, şehirlerarası trenler ve bölgesel banliyö hatlarında pek çok seferin iptal edildiği belirtildi.

Trenlerdeki doluluğun haftanın son iş günü olması sebebiyle arttığı ülkede seyahat etmek isteyen çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığı bildirildi.

İtalyan basını, grev haberlerini "Kara Cuma" başlığıyla duyurdu.

"MAALESEF VARDİYALAR GİDEREK AĞIRLAŞMIŞ VAZİYETTE"

Milano Merkez İstasyonu'ndaki peronlara sendikalar flamalarını astı.

Sendikacı Angelo Zammito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tren şefleri ve makinistler, çalışma koşullarının daha fazla sürdürülebilir olmamasından ötürü bugün greve gitti. Maalesef vardiyalar giderek ağırlaşmış vaziyette." dedi.

Zammito, mesai saatleri içinde yemek saatlerine saygı gösterilmediğini ifade ederek, bu gidişatı değiştirmek ve taleplerine şirketten bir yanıt almak ihtiyacı hasıl olduğundan greve gittiklerini belirtti. (AA)

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