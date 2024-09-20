İtalya’da evler tahliye edildi

Kaynak: DHA
İtalya’da evler tahliye edildi

Boris Fırtınası İtalya’ya ulaştı. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği fırtına nedeniyle binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Boris Fırtınası İtalya’ya ulaştı. Fırtına, Kuzey İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

İtalyan İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, 2 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda bugün için eğitime ara verildi.

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KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bölgedeki 5 demir yolu hattında da ulaşım durduruldu. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için bugünün ardından yarın da aşırı yağış olabileceği gerekçesiyle ‘kırmızı’ alarm verdi.

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