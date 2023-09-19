İtalya'da farklı mağlubiyetin faturası ağır oldu

Serie A'da Empoli'nin Roma'ya 7-0 yenilmesinin ardından İtalyan ekibinin yönetimi kararını verdi.

İtalya'da farklı mağlubiyetin faturası ağır oldu

Serie A takımı Empoli'de teknik direktör Paolo Zanetti ve yardımcılarının görevine son verildi.

Geçen sezon Empoli'yi kümede tutan 40 yaşındaki teknik adam için "Geçen sezon bizi kurtuluşa götüren yolculuğun kahramanı Zanetti'ye en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Empoli Futbol Kulübü, teknik direktöre ve çalışma arkadaşlarına sportif ve profesyonel geleceklerinde başarılar diler" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya Serie A'nın 4. hafta maçında Roma'ya konuk olan Empoli, sahadan 7-0 yenik ayrılmıştı.

Bu sezon henüz puanla tanışamayan İtalyan takımı, ligde şu an son sırada yer alıyor.

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