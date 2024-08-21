İtalya'da feribot alev alev yandı. Yüzlerce kişi tahliye edildi

Kaynak: AA
İtalya'da feribot alev alev yandı. Yüzlerce kişi tahliye edildi

İtalya'nın batısındaki Elba Adası'na yolculuk yapan bir feribotta çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı.

"Corsica Sardinia Ferries" şirketine ait "Corsica Ferries 3" isimli feribot, Piombino Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra makine dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Feribotun kaptanı, acil bir durum ilan ederek limana geri dönme kararı aldı.

274 yolcunun bulunduğu feribotta, yangın nedeniyle kapakların çalışmaması üzerine yolcular, acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi. Olay yerine hızla müdahale eden İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, yolcuların güvenliğini sağladıktan sonra yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Olayda kimse yaralanmazken, bir yolcunun panik atak geçirdiği belirtildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, tahliye işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve yangının çıkış nedeni üzerine incelemeler devam ediyor.

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