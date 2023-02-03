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İtalya'da göçmen teknesinden 8 ceset çıkarıldı

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarındaki göçmen teknesinden 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Göçmenlerin açlıktan ve soğuktan hayatını kaybetmiş olabilecekleri belirtildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:13
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İtalya'da göçmen teknesinden 8 cansız beden çıkarıldı

İtalya'da göçmen teknesinden 8 ceset çıkarıldı
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Orta Akdeniz’de göçmenlik dramı devam ediyor. İtalya’da sahil güvenlik gemisi, Malta arama-kurtarma bölgesinde bulunan göçmen teknesi için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Teknedeki 42 kişi kurtarılırken, biri hamile olmak üzere 3’ü kadın, 5’i erkek toplam 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmenlerin açlıktan ve soğuktan yaşamını yitirmiş olabileceği aktarıldı. Göçmen teknesi, sahil güvenlik tarafından İtalya ile Kuzey Afrika arasındaki yer alan Lampedusa Adası’na getirildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino, "Başbakan Giorgia Meloni'ye sesleniyorum. Hükümet bizi bu büyük trajediyi yönetme konusunda yalnız bırakmasın. Bize yardım edin, bu şekilde idare edemeyiz" dedi.

2022'DE ORTA AKDENİZ'DE YAKLAŞIK BİN 400 GÖÇMEN ÖLDÜ

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2022'de 105 bin 140 göçmen, deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler, 2022'de Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaklaşık bin 400 göçmenin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Özellikle Libya ve Tunus'tan yola çıkan göçmenler, Akdeniz üzerinden İtalya'ya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine ulaşmaya çalışıyor. İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ise Akdeniz'i geçen göçmenlerin ilk durağı oluyor. (İHA)

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