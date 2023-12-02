İtalya'da İsrail'e yönelik boykot çağrısı yapıldı

Başkent Roma'da Filarete Caddesi'ndeki bir süpermarketin önünde toplanan Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve sol tandanslı siyasi partilerden bir grup gösterici, "İsrail'e boykot" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açarak boykot kampanyasını duyurdu.

Yaklaşık 100 kişilik grup adına yapılan konuşmalarda, İsrail'e destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerine ayrıca İsrail'in ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapıldı.

Boykot çağrısı yapan sivil toplum kuruluşu temsilcisi soyadını vermeyen Beatrice, "Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağı olan herkese yönelik büyük bir boykot kampanyası başlatmak üzere buradayız. Çok uluslu şirketlerin bu konuda doğrudan sorumlulukları olduğunu biliyoruz." dedi.

Öğrenci Evo da Gazze'de sivillerin katledildiğini belirterek, "Filistin'de yaşananların soykırım olduğunu bildiğimiz için buradayız. Bu, sosyal medyanın olduğu dönemde yaşanan bir soykırım ki hükümetimizin, parlamentomuzun, Avrupa Birliği’nin bütünüyle suç ortaklığında gerçekleşiyor. Bugün geniş ulusal çapta kampanya yürütmek için tarihi bir göreve sahip olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Göstericiler, süpermarketin önünde bir süre "Filistin’e özgürlük", "Siyonist, terörist devlet İsrail", "İsrail defol, Filistin benim toprağım", "Katiller" ve "İsrail'i boykot ediyoruz" sloganları attı.

Aktivistler, gelecek haftalarda da İtalya genelinde boykot çağrılarını sık sık gündeme getirmek üzere bu tür etkinlikler yapacaklarını söyledi.