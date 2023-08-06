İtalya’da lapa lapa kar yağdı

Editör: Turgay Beşyıldız

Küresel iklim krizinin etkisini artırmasıyla birlikte neredeyse tüm dünya kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Son günlerde Türkiye’de ‘eyyamı bahur’ sıcaklarıyla adeta nefes alamıyor. Vatandaşların nemden ve yüksek sıcaklıklardan zarar görmemeleri için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Özellikle ABD, Avrupa ve Çin mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla mücadele ederken ferahlatan görüntüler ise İtalya’dan geldi. Başkent Roma’da 35-40 derecelerden 15-16 derece civarlarına inen sıcaklıklar, İtalyanların rahat bir nefes almasını sağlarken, ülkenin yüksek kesimlerine ise lapa lapa kar yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral olurken kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.