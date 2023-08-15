İtalya'da sel etkili olurken sokaklar çamur doldu

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu sokaklar çamurla kaplandı.

İtalya'da sel etkili olurken sokaklar çamur doldu

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bardonecchia kasabasındaki Merdovine Nehri’nde taşkın medyana geldi. Nehrin aniden taşması sonucu sokaklar çamurla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kasabada birçok araç çamur altında kaldı. Çamur seli nedeniyle evsiz kalan 120 kişi kamp ve otellere yerleştirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 5 kişinin bulunduğu ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Patlama riski nedeniyle geçici olarak doğalgaz tedarikinin kesildiği bölgede ayrıca köprülerin de hasar gördüğü bildirildi.

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