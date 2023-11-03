İtalya'da sel ve şiddetli rüzgar: 5 ölü

İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde etkisini gösteren yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava, özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde sel ve taşkınlara neden oldu.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani tarafından yapılan açıklamada aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda, şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Giani, Başbakan Giorgia Meloni ile görüştüğünü ve bugünkü Bakanlar Kurulunda Toskana'da "OHAL" ilan edileceğini aktararak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da kendisini arayarak dayanışmasını ifade ettiğini kaydetti.

İtalya basının aktardığı bilgilere göre, Toskana Bölgesi'nde daha önce kayıp olduğu belirtilen 1 kişinin kurtarıldığı, bu bölgede halen 3 kayıp olduğu, Veneto Bölgesi'nde de kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, "Başbakan Giorgia Meloni, özellikle Toskana'yı vuran felakete dair gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Hayatını kaybedenler için hükümetinin en derin başsağlığı dileklerini ifade ediyor. Başbakan Meloni, Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Sivil Savunma Başkanı Fabrizio Curcio ve Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani ile sürekli temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

HALKA EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI YAPILDI

İtalya Savunma Bakanlığı, ordu birliklerine selden etkilenen bölgelere yardım edilmesi konusunda talimat verildiği bildirildi.

Toskana Bölgesi'ndeki Prato kentinin Belediye Başkanı Matteo Biffoni, hava şartlarının öğleden sonra kötüleşeceğini belirterek, vatandaşlarına dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya'nın Sardinya ile Fransa'nın Korsika adaları arasındaki vapur seferleri durduruldu. Toskana Bölgesi'ne bağlı Elba Adası'nın ana karayla deniz ulaşımı da kesildi.

40 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Felaketin en çok etkilediği Toskana Bölgesinde yaklaşık 40 bin kişiye elektrik verilemiyorken, Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yeri su altında kaldı

Prato ile Pistoia kentleri arasındaki demir yolu seferleri de durduruldu.

Öte yandan, kuzeydeki Lombardiya bölgesinin başşehri Milano'da da taşma riski nedeniyle Seveso Nehri'ne yakın noktalardan geçen kent içi toplu taşıma seferlerinin rotalarında değişikliğe gidildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları dolayısıyla Toskana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Ligurya bölgelerinde pek çok kent ve ilçede okullarda cuma günü tedbir maksatlı eğitime ara verildi.