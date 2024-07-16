İtalya'da sıcak hava 4 can aldı! 13 kentte kırmızı alarm verildi

İtalya'da 13 kentte kırmızı alarm!

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi ve başkent Roma'da 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek olduğu ve yaşlarının 68 ile 82 arasında değiştiği belirtildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları sıcaklara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca, aşırı sıcakların kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açtığı belirtildi. İtalyan Dire ajansının haberine göre, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı ifade edildi.