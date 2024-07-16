İtalya'da sıcak hava 4 can aldı! 13 kentte kırmızı alarm verildi

Kaynak: AA
İtalya'da sıcak hava 4 can aldı! 13 kentte kırmızı alarm verildi

Son haftalarda İtalya'da etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yarın için 13 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalya'da 13 kentte kırmızı alarm!

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi ve başkent Roma'da 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek olduğu ve yaşlarının 68 ile 82 arasında değiştiği belirtildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları sıcaklara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca, aşırı sıcakların kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açtığı belirtildi. İtalyan Dire ajansının haberine göre, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı ifade edildi.

Son Haberler
Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek Spor
Arjantin'e ırkçılık soruşturması. FIFA devreye girecek
Ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Çeşme'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti Gündem
Ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Çeşme'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti
Osmaniye'de terör operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Osmaniye'de terör operasyonu: 2 gözaltı
İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in Gazze saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor Ekonomi
Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor
Bayburt'u sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü Gündem
Bayburt'u sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü