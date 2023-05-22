İtalya’daki Aşk Çeşmesi’ne boyalı saldırı

Ultima Generazione (Son Nesil) adlı iklim aktivistleri grubu bu kez İtalya’nın Roma şehrinde 18’inci yüzyıldan günümüze kadar korunan Aşk Çeşmesi’ne saldırdı. Gruba üye 7 iklim aktivisti tarihi çeşmeye seyreltilmiş kömür döktü.

"Yakıtlara para vermeyeceğiz" yazılı pankart açan iklim aktivistleri, "Ülkemiz ölüyor" sloganı attılar.

Grup, fosil yakıtlar için devlet desteğine son verilmesi çağrısında bulunarak, protestoların İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen ölümcül seller nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Polis tarafından müdahale edilen eylemci aktivistlere, çevredeki turistler büyük tepki gösterdi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, sanat eserine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından kınayarak, “Sanatsal mirasımıza yönelik bu saçma saldırılara artık yeter” ifadelerini kullandı.

(İHA)