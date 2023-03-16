16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya’dan göç akınları ile ilgili yeni hamle

İtalya’dan göç akınları ile ilgili yeni hamle

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç akınlarıyla mücadele için Kuzey Afrika'daki devletlerin desteklenmesini istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:39
Takip Et

İtalya’dan göç akınları ile ilgili Kuzey Afrika hamlesi

İtalya’dan göç akınları ile ilgili yeni hamle
+
Aa
-

Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Başbakan'a sorular" oturumunda, milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Libya açıklarında, 12 Mart'ta yaşanan ve 30 düzensiz göçmenin kaybolduğu son faciaya ilişkin bir soru üzerine Meloni, bu konuda hükümet olarak gerekeni yaptıklarını ve vicdanlarının rahat olduğunu ifade etti.

Başbakan Meloni, "Bu korkunç koşullardaki teknelerle ve bu korkunç hava şartlarında göçmen botlarının kalkışları devam ettiği sürece can kayıpları da olacaktır. Düzenli göçe yasal yollara yatırım yapmalıyız ve hükümetin yaptığı da tam olarak bu." dedi.

Hükümetinin ve sahil güvenliğin elinden geleni yaptığını savunan Meloni, Libya açıklarındaki bu facia ile şubat ayında Cutro açıklarındaki faciada İtalyan hükümetinin göçmenleri kurtarmak için harekete geçmediğini söyleyenlerin İtalya'nın onurunu siyasi amaçlar sorgulandığını kaydetti.

Meloni, yasa dışı göç konusunun insan kaçakçılarının eline bırakılamayacağını ve sıkı bir mücadele gerektiğini belirterek, "Göçmenleri insan ticareti için canlı kalkan gibi kullanan vicdansız kaçakçıların şantajı altında daha fazla kalmaya niyetimiz yok. Bu suçluların kimin İtalya'ya gelip gelemeyeceğine karar vermesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu konuyla mücadelenin diğer Avrupa devletlerini ve Avrupa Birliği'ni (AB) de kapsaması gerektiğini vurgulayarak, "İlk kez, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası Avrupa'da öncelikli konu olarak görülüyor ki bu, bu hükümetin sayesinde oldu. Ancak sadece açıklamalarla yetinmeyi düşünmüyoruz. Sonuçları İtalya için fazlasıyla endişe verebilecek derin bir krizden geçen Tunus başta olmak üzere Kuzey Afrika devletleri yararına destek gibi acil yanıtlar verilmesini talep ediyoruz. Afrika ile yeni bir ilişki için tüm Avrupa’ya itici güç olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDAKİ FACİADA ÖLENLERİN SAYISI 86'YA YÜKSELDİ

Ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan faciada ölenlerin sayısı 86'ya çıktı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, bölgede arama yapan güvenlik güçleri 1’i kadın 2’si çocuk 5 kişinin cesedini denizden çıkardı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.