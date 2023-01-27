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Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi: Jayden Oosterwolde muazzam

Fenerbahçe'nin transferinde son aşamaya geldiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için Parma'ya yakın isimlerden Niccola Pasta övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:02
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İtalya'dan Oosterwolde'ye övgü dolu sözler

Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi: Jayden Oosterwolde muazzam
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Fanatik Gazetesi'ne konuşan Pasta'nın açıklamaları şu şekilde: "Hollandalı Jayden Oosterwolde, çok kuvvetli genç bir savunmacı. Çok güçlü bir sol ayağı var ve bunu da en iyi şekilde kullanmasını biliyor. Hollanda ekibi Twente'ten Parma'ya geldikten sonra bir süre İtalyan futboluna adapte olmaya çalıştı. Teknik direktör Beppe Iachini ile birlikte sol bek olarak görev yapmaya başladı. Bu yaz döneminde şu anki hoca Fabio Pecchia'nın ilk 11'inin değişmezleri arasına girdi."
"MODERN BİR BEK"
"Pecchia, özellikle onu, daha ofansif oynaması yönünde ciddi anlamda motive etti. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen karakter anlamında çok sağlam ve kararlı bir yapıya sahip. Hâlâ birebir savunma konusunda sıkıntı yaşıyor ancak iyi bir savunma oyuncusu diyebilirim. Driplingleri oldukça başarılı. Modern bir bekte bulunması gereken özelliklere sahip. Hızlı, psikolojik anlamda güçlü ve teknik. Gelişmesi gereken yerler elbette var; az önce bahsettiğim birebir savunması ve rakibin kontrataklarında alanını daha hızlı kapatması lazım. Twente'den geldiğinden beri çok gelişme gösterdi."
"ÜST DÜZEYDE"
"Avrupa'da üst düzey oynayabilecek kapasiteye sahip. Hatta böyle devam ederse, 2-3 yıl sonra Avrupa'da pozisyonunun en iyilerinden biri olabilir. Gelişmek ve en iyilerden biri olmak konusunda çok istekli. Bu yüzden disiplini de üst düzeyde. Çalışmayı seviyor. Parma'dan ayrılmak istediği için birkaç haftadır kulüple bu yüzden bazı sorunlar yaşıyor.

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