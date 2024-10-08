İtalya'dan sürpriz Victor Osimhen açıklaması!

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İtalya'dan sürpriz Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İtalya'dan yeni bir açıklama geldi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı.

Meluso, "Osimhen, artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini dile getirmişti. Birkaç ayını kaybetmemesi için bir çözüm buldular. Sonrasında neler olacağını ocak ayında göreceğiz" dedi.

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Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Osimhen'in Galatasaray'a transferi için, "Yaz transfer döneminin sonunda uygun bir takım bulamadıkları için geçici bir operasyondu. Osimhen, artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini dile getirmişti. Birkaç ayını kaybetmemesi için bir çözüm buldular. Sonrasında neler olacağını ocak ayında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Napoli'de 2023 Temmuz - 2024 mayıs ayları arasında görev yapan Meluso, "Ben Napoli'ye gelmeden önce bile Osimhen için önemli bir teklif vardı ama Napoli Başkanı De Laurentiss, kulübün iyiliğini düşündüğü için bunu dikkate almadı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli için yaptı. Osimhen, o kadar kolay bulunan bir oyuncu değil. Seçim yaparsınız ama sonucunda neler olacağını göremezsiniz." dedi.

Napoli forması altında 133 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 76 gol atıp, 18 asist yapmıştı.

Osimhen, Galatasaray'a transferi sonrası ise oynadığı 4 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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