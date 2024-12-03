İtalya'dan Ukrayna'ya silah tedariği

Kaynak: AA
İtalya'dan Ukrayna'ya silah tedariği

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e askeri yardımlarını gelecek yıl boyunca sürdüreceğini belirten İtalya hükümeti, 2025'te silah yardımını sürdüreceğini açıkladı.

İtalya hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e askeri yardımlarını gelecek yıl boyunca sürdürmeye yönelik yeni bir kararname hazırladığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından Kiev'e yönelik 10. askeri yardım paketi için bir kararname hazırlıyor.

Söz konusu kararnamenin, İtalya'nın 2025 boyunca Kiev'e silah ve teçhizat göndermeye devam etmesini mümkün kılacağı belirtildi.

İtalya'da en son yardım paketi temmuz ayında onaylanmış ve bu paket, ikinci Samp-T hava savunma sisteminin Ukrayna'ya gönderilmesini sağlamıştı.

İtalya, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı sırada görevde olan Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi göndermişti.

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