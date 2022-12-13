Jose Mourinho için Fatih Terim'i örnek gösterdiler

İtalyan medya kuruluşu Corriere dello Sport, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Portekiz'in geçen hafta sonu FIFA Dünya Kupası'ndan çeyrek final aşamasında elenmesinin ardından Jose Mourinho’nun milli takımın başına getirilebileceğini yazdı.

Gazete Mourinho'nun Roma’yı çalıştırmasının sorun olmayacağını belirterek, Fatih Terim’i örnek gösterdi ve “Bir kulübü ve milli takımı aynı anda yönetmek dünya futbolunda duyulmamış bir şey değildir. Sir Alex Ferguson, 1980'lerin ortalarında aynı anda Aberdeen ve İskoçya'nın başındayken, Fatih Terim birçok kez hem Türkiye'nin hem de Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlendi” yorumunu yaptı.

Mourinho, Roma'da ikinci sezonunu yaşıyor. Sekiz lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Mourinho, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham Hotspur'da da görev aldı.

68 yaşındaki Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos, 2014 yılından bu yana bu görevde bulunuyor. Geleceğine önümüzdeki günlerde karar verilmesi bekleniyor.