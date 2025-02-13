İtalyan basını Milan'a tepkili

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Feyenoord’a 1-0 mağlup olan Milan, İtalyan basınında sert eleştirilere maruz kaldı. Çarşamba gecesi Rotterdam’da oynanan karşılaşmada Sergio Conceicao’nun ekibi, erken gelen golle sarsılırken, rövanş öncesi büyük bir dezavantajla sahadan ayrıldı.

Maçın daha üçüncü dakikasında Feyenoord, Igor Paixao’nun uzak mesafeden çektiği şutla öne geçti. Milan kalecisi Mike Maignan’ın yaptığı kritik hata, takımını geriye düşürürken, Fransız file bekçisi bu performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. La Gazzetta dello Sport, Maignan’ın hatasını "büyük bir yanlış" olarak nitelendirirken, tecrübeli kalecinin artık Milan’a güven vermediğini savundu.

Milan’ın hücum hattında büyük beklenti yaratan "dörtlüsü" de bekleneni veremedi. Rafael Leao, Joao Felix, Christian Pulisic ve Santiago Gimenez’den oluşan ileri dörtlü, Feyenoord savunmasını aşmakta zorlandı. Corriere dello Sport’a göre Milan, bireysel yeteneklere değil, hız ve takım oyununa odaklanmalıydı.

Milan, önümüzdeki hafta San Siro’daki rövanşta Feyenoord’u mağlup etmek zorunda. Ancak ilk maçtaki performansları göz önüne alındığında, bu galibiyet için ciddi bir form yükselişi gerekecek.