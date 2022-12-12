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Arda ve Ferdi'den sonra Osayi de listeye girdi

Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas ve Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, sarı-lacivertli takımın oyuncularını yakından takip etmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:58
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İtalyan basını yazdı: Napoli, Osayi Samuel'i izliyor

Arda ve Ferdi'den sonra Osayi de listeye girdi
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Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo gibi isimleri takip ettiği belirtilen Napoli'nin, Bright Osayi Samuel'i de izlediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin Giovanni Di Lorenzo'ya alternatif olarak Osayi Samuel'i takip ettiği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Fenerbahçe'de geçen sezondan bu yana ağırlıklı olarak sağ bekte görev alan 24 yaşındaki Osayi Samuel, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.

Nijerya Milli Takımı'nın formasını da giymeye başlayan Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. 

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