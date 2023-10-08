İtalyan devi Szymanski'nin peşinde. Kasımpaşa maçında gözler onda olacak

Fenerbahçe'nin bu sezon öncesi yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Szymanski'yi Serie A'nın son şampiyonu Napoli adım adım takip ediyor.

İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor.

Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.

Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek.