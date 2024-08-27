İtalyan gazeteci gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan gazeteci gözaltına alındı

Venezuela'daki yerel basın özgürlüğü gruplarına göre, Venezuela yetkilileri, ülkedeki tartışmalı 28 Temmuz seçimlerinin ardından deneyimli İtalyan gazeteci Carmela Longo'yu gözaltına aldı.

Venezuela Ulusal Basın Çalışanları Sendikası'nın (SNTP) haberine göre, 40 yıllık gazetecilik deneyimi olan İtalyan vatandaşı Longo, 25 Ağustos gecesi 19 yaşındaki oğluyla birlikte evinde tutuklandı.

Tutuklama, Longo'nun sosyal medyada , yaklaşık yirmi yıldır çalıştığı ve en son eğlence bölümünün genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı hükümet yanlısı tabloid Últimas Noticias'tan kovulduğunu duyurmasının ardından geldi.

SNTP'ye göre, Longo bir mahkeme duruşmasında "terörizm" ve "nefreti kışkırtma" suçlamasıyla itham edilirken oğlu ise serbest bırakıldı.

Polisin, gazetecinin ikametgahında bulunan dizüstü bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koyduğu bildirdi.

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