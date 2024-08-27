İtalyan gazeteci gözaltına alındı

Venezuela Ulusal Basın Çalışanları Sendikası'nın (SNTP) haberine göre, 40 yıllık gazetecilik deneyimi olan İtalyan vatandaşı Longo, 25 Ağustos gecesi 19 yaşındaki oğluyla birlikte evinde tutuklandı.

Tutuklama, Longo'nun sosyal medyada , yaklaşık yirmi yıldır çalıştığı ve en son eğlence bölümünün genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı hükümet yanlısı tabloid Últimas Noticias'tan kovulduğunu duyurmasının ardından geldi.

SNTP'ye göre, Longo bir mahkeme duruşmasında "terörizm" ve "nefreti kışkırtma" suçlamasıyla itham edilirken oğlu ise serbest bırakıldı.

Polisin, gazetecinin ikametgahında bulunan dizüstü bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koyduğu bildirdi.