İtalyan öğrencilerden 'çadırlı' kira protestosu

İtalya’da üniversite öğrencileri, artan kira fiyatlarına protesto etmek amacıyla okudukları üniversitenin bahçesine çadır kurdu.

İtalyan öğrencilerden 'çadırlı' kira protestosu

İtalya’da Covid-19 salgını sonrası enflasyon ve hayat pahalılığında ki artış kiralara da yansıdı. Artan kira fiyatlarından şikayetçi olan Milano Teknik Üniversitesi öğrencileri, kira fiyatlarına protesto etmek amacıyla üniversitenin bahçesine çadır kurdu. Çevre Mühendisliği öğrencisi 23 yaşındaki Ilaria Lamera uzun süreli ev arayışında bütçesine uygun kalacak bir yer bulamadığını ve ortak paylaşımlı oda kiralarının en az 700 euro olduğunu dile getirdi. Lamera daha sonra artan kira fiyatlarına dikkat çekmek için kampüs bahçesine çadır kurdu. Lamera’nın başlattığı harekete birçok kişi destek vererek, kampüs bahçesine kendi çadırlarını kurdu. aw887725-03.jpgMilano Teknik Üniversite Rektörü Donatella Sciuto ise, Milano’nun sadece yaşlılar ve varlıklı insanlar için değil öğrenciler içinde bir şehir olması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilere destek verdi. Genç öğrencinin başlattığı eylem kısa sürede kendisi gibi aynı sorunu yaşayan ülke genelinde ki birçok üniversite öğrencisini harekete geçirdi. Dünyanın en köklü üniversitelerinden olan Roma Sapienza Üniversitesi’nde de Rektörlük binası önüne öğrenciler çadır kurarak, Lamera’ya destek verdi. aw887725-04.jpg
“TÜM ÜNİVERSİTELERİN KONAKLAMA KONUSUNU İKİNCİ SIRAYA KOYDUĞUNU BİLİYORUZ”

Protestoya destek veren öğrencilerden biri yaptığı açıklamada, “İtalya'daki tüm öğrencilerin Milano Teknik Üniversitesi’nde İtalyan veya dünya mükemmelliğini görmek isteyeceği için bunun zor bir girişim olduğunu bilsek bile, üniversitelerin herkes için daha erişilebilir olmasını istiyoruz, ancak diğer tüm üniversitelerin konaklama konusunu ikinci sıraya koyduğunu biliyoruz. Yurt konaklaması ve emlak piyasası gibi konuları” dedi. aw887725-06.jpg“AZAMİ TAVAN, KONTROLLÜ BİR KİRA”

Bir diğer öğrenci ise, “Üniversitenin kendisi kulüplere vb. katılma imkanı sunduğundan, tüm öğrencilerin Milano şehrini ve üniversiteyi deneyimleme fırsatına sahip olmasını istiyoruz. Yerleşik olmayan öğrenciler için 19.00 veya 20.00'de trene binmek zorunda kalmadan şehri daha iyi deneyimleme fırsatı bulmalıdırlar. Kiralamalar söz konusu olduğunda, azami tavan, kontrollü bir kira ve ikamet etmeyen öğrenciler için kullanılmayan yapıların yenilemesini istiyoruz. Uygun ve sürdürülebilir kira fiyatları sayesinde herkesin konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumun oluşturulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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