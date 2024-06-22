İtalyan sigorta devi Generali Türkiye'den çıkıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan sigorta devi Generali Türkiye'den çıkıyor

İtalyan sigorta şirketi Generali Sigorta, Türkiye'den çıkma kararı aldı.

İtalyan sigorta devi Generali'den Türkiye kararı. Generali de Türkiye'den çıkma kararı aldı. İtalyan sigorta devi Generali, Türkiye ve Filipinler'de kurulu şirketlerini satmayı planlıyor.

Bloomberg'in sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma göre, Assicurazioni Generali SpA, Türkiye ve Filipinler'deki ünitelerini satmayı planlıyor.

Sigortacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İtalyan sigorta şirketinin İstanbul merkezli Generali Sigorta AŞ ve Generali Life Assurance Filipinler'i elden çıkarmak için ayrı süreçler başlattığını söylediler.

Görüşmelerin her sürecinde yaklaşık yarım düzine taliplinin yer aldığını belirten yetkililer, görüşmelerin işlemlerle sonuçlanacağının kesin olmadığını belirttiler.Generali'nin sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

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