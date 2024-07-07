İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım

İtalyan Bonifiche Ferraresi Şirketler Grubu ile Cezayir hükümeti, 6 Temmuz Cumartesi günü 400 milyon euroluk bir tarım projesine imza attı.

İtalyan grup ile Cezayir hükümeti arasında varılan anlaşma gereği Bonifiche Ferraresi buğday, baklagil, soya ve yağlı tohumlar gibi stratejik mahsulleri üretmek adına ülkenin güneybatısındaki Timimoun'da, 36.000 hektarlık bir alanı kullanma imtiyazı elde etti.

BF Group CEO'su Federico Vecchinoi yaptığı açıklamada "Bu çok önemli bir proje. İtalyan ve Cezayir tarımı, yalnızca makarnalık buğdayın değil aynı zamanda ayçiçeği, sebze ve diğer Akdeniz mahsullerinin de kaliteli üretimi konusunda aynı vizyonu paylaşıyor" diye konuştu.

Cezayir Tarım Bakanlığı'nın Tarımsal Yatırım ve Arazi Müdürü Souad Assous ise "Hektar başına 60 kental verimle 128 bin ton buğday üretimi hedefleyen bu proje Cezayir için inanılmaz bir fırsat. 420 milyon avro değerindeki bu proje tahıl, süt, kırmızı et ve bakliyat gibi stratejik ürünlere yönelik kalkınma planının bir parçasI" dedi. Assous ayrıca İtalyan şirketin Cezayir'de 35.000 hektardan fazla alanın geliştirilmesinden ve tahılların makarna, kuskus vb. olarak işlenmesi için bir merkez kuracağını da sözlerine ekledi.

Projenin Ekim-Kasım 2024'teki bir sonraki çiftçilik-tohumlama kampanyasından itibaren başlatılacağını ve "en yüksek üretime 2028'de ulaşılacağı" belirtildi.

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