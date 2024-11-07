İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar

Düzenleme: Serkan Talan
İtalyan taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’na hayran. Yıldız oyuncu için beste yaptılar

Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Arsenal’e karşı galibiyet golünü atarak maçın oyuncusu seçildi. İtalyan taraftarlar büyük hayranlık duydukları milli oyuncu için özel beste yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in kendi evinde Arsenal’i tek golle geçtiği maça damga vuran isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli oyuncu, maçtaki tek golü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla maçın oyuncusu seçildi.

Inter’in sağlam bir savunma ile kazandığı maçla birlikte İtalyan devi puanını 10’a yükseltirken devler liginde oynadığı maçlarda hiç gol yemedi. Inter, Şampiyonlar Ligi’ndeki tek puan kaybını ise Manchester City ile golsüz berabere kalarak yaşadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN BESTE YAPTILAR

Inter’in Arsenal’i mağlup ettiği maçta tek golün sahibi olan Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgilisi oldu. Inter’e ezeli rakibi Milan’dan bedelsiz olarak gelen milli oyuncu, çıktığı 146 maçta 30 gol attı ve 24 asist yaptı. İtalyan tartarlar, Çalhanoğlu için beste yaptı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun oyundan çıktığı sırada besteyi söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

INTER’DE HİÇ PENALTI KAÇIRMADI

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çıkan bir istatistik dikkat çekti. Buna göre milli oyuncu, Inter’de forma giydiği dönemde hiç penaltı kaçırmadı. Çalhanoğlu, Inter’de kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek takımı için önemli bir güvence haline geldi.

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