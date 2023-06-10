İtalyan taraftarlar İstanbul havalimanını bastı!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak Şampiyonlar Ligi öncesi Inter taraftarları İstanbul'a adeta akın ettiler.

İtalyan taraftarlar İstanbul havalimanını bastı!

Editör: Barış Atakan

Inter ve Manchester City taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi final için uçaklarla İstanbul'a gelmiyor.

Taraftarlar, perşembeden bu yana hem tarifeli hem de tarifesiz uçuşlarla İstanbul'a geliyor. İtalya'dan çok sayıda Inter taraftarını taşıyan uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcular uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.
Inter taraftarlarından Andreas De Donno, final maçında güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını belirterek, "Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor." diye konuştu.
Baba Khalil Khoury de İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyrut'tan maçı izlemek için geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Otele gidiyorum bagajı bırakıp direkt stadyuma gideceğim. Tabii ki Manchester 3-1 kazanacak" dedi.



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