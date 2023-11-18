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İtalya'nın en turistik yerine dev Filistin bayrağı astılar
İtalya'nın en turistik yerine dev Filistin bayrağı astılar
Filistin destekçileri, İtalya'da Pisa Kulesi'ne dev Filistin bayrağı astı
18 Kasım 2023 / 16:12
Filistin destekçileri, İtalya'da Pisa Kulesi'ne dev Filistin bayrağı astı
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