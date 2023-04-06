Dört dönem İtalya'nın başbakanı olarak görev yapan Berlusconi kan kanseri oldu

Dün bir anda hastaneye kaldırılan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin sağlık durumu ile ilgili yeni bir iddia geldi.

İtalya’nın çok okunan gazetelerinden Corriere della Sera’ya konuşan kaynaklar Berlusconi’ye kan kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Son yıllarda birçok hastalıkla mücadele eden 86 yaşındaki Berlusconi, dün Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Berlusconi’nin nefes alıp vermede sorun yaşadığı kaydedildi.

Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın yöneticilerinden, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Berlusconi’nin bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini açıkladı.

Silvio Berlusconi geçen hafta da San Raffaele Hastanesi’nde üç gün tedavi gördükten sonra 30 Mart’ta taburcu edilmişti.

Berlusconi, medya imparatorluğu sayesinde tanınmış ve dört dönem başbakan olarak görev yapmıştı.