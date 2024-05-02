İtalya'nın hepsini geri gönderdiği çaydaki büyük tehlike. Türkiye'de paketi 460 TL'den satılıyor

Kaynak: Yeni Akit
İtalya'nın hepsini geri gönderdiği çaydaki büyük tehlike. Türkiye'de paketi 460 TL'den satılıyor
Türkiye'de 60 adedi 460 TL'den satılan ve İtalya'ya gönderilen bir çay markasında 14 yıldır yasaklı olan maddeye rastlandı. İtalya, vatandaşları çayları içmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca el koyduğu çayları Türkiye'ye geri gönderiyor.

Türkiye'den İtalya'ya gönderilen çaylarda insan sağlığını tehdit ettiği ileri sürülen yasaklı bir maddeye rastlandı. İtalya gümrükteki 14 bin 400 paket çaya el koydu. İtalya, çayları geri gönderiyor ve halkı içmemeleri konusunda uyardı.

İtalyan yetkililer, Türkiye'den gönderilen çay poşetlerindeki yasaklı maddenin kilo verme etkisi olduğu iddia edilen bir ilacın varlığından dolayı Türkiye'ye geri gönderildiğini tekrarladı.

Ürünün adının Meridetox Tea Premium olduğunu ileri süren İtalyan yetkililer, bu ürünün çeşitli online satış platformlarında bulunabileceğini aktardı.

İtalya polisi, Türkiye'den gelen araçtaki çayların şehrin limanına varmadan önce tespit ederek el koydu
Trieste Gümrük laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, çaylarda sibutramin adlı bir farmakolojik madde tespit edildi.

Bu madde, gıda ve gıda takviyelerinde kullanımı yasak olan bir zayıflama ilacıdır. Avrupa Birliği, 2010 yılında sibutramin içeren ilaçların tüm pazarlama izinlerini askıya aldı.

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