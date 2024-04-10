İtalyanların 7 gemisi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
İtalyanların 7 gemisi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne geliyor
İtalya’dan yola çıkan 3 denizaltı, 2 gemi ve 2 fırkateynin İzmir'deki gemi söküm tesislerine geleceği açıklandı.

Ülke gündemini uzunca bir süre oluşturduğu çevre kirliliği ve asbestli gemi söküm tekniğiyle işgal eden İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri yakın bir süre sonra İtalya'dan yola çıkan 7 gemiyi ağırlayacak.

İtalyan Donanmasına ait olduğu öğrenilen Sauro sınıfı 3 denizaltının yanı sıra, 2 devriye gemisi ile 2 fırkateyn de sökülmek üzere Aliağa’ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Gemilerin asbest yüklü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İtalya’nın La Spezia Körfezi'nin batı ucunda, Ligurya Denizi'nde bulunan Tino Adası açıklarında taşıyıcı gemiye yüklenen Carlo Fecia di Cossato, Leonardo da Vinci ve Guglielmo Marconi adını taşıyan ve 2003 yılında hizmet dışı bırakılan denizaltılar bu sabah saatlerinde yola çıktı. İtalyan kaynaklarından edinilen bilgilere göre Artigliere ve Bersagliere devriye gemileri ile Scirocco ve Maestrale fırkateynleri de aynı saatlerde Aliağa’ya doğru yola çıktı.

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