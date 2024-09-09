İtalya'yı vuran şiddetli fırtına ve yağışlar çığ ve sel felaketlerine neden oldu

Ülkenin kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşerken, birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Valle d'Aosta bölgesindeki Monte Rosa zirvesinde çıkan fırtına, çığa neden oldu. Zirveye tırmanan dağcıların çığ altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor. Olayda 8 dağcının etkilendiği, bazıları hakkında henüz bilgi alınamadığı ve yaralı olabilecekleri belirtildi.

Aynı zamanda, Alp Dağları’nın en yüksek zirvesi Mont Blanc'a tırmanan 4 dağcının, hafta sonu çıkan fırtına sırasında kaybolduğu bildirildi. Kayıp dağcılar arasında 2 Koreli ve 2 İtalyan bulunurken, arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Toskana ve Lombardiya bölgelerinde de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınları meydana gelirken, fırtına yüzünden birçok yapının çatısı uçtu ve devrilen ağaçlar büyük maddi hasara yol açtı. Başkent Roma'da ise gece boyu devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde su baskınlarına neden oldu.