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Deprem bölgesindeki yurtta şampuan kullanan itfaiye erinden duygulandıran hareket

Gaziantep'teki afet bölgesinde çalışmalara katılan Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ilçede bulunan KYK yurduna giderek duş alınca son paralarını bir notla bırakarak bölgeden ayrıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:16
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İtfaiye erinden deprem bölgesindeki yurtta kalan öğrencilere duygulandıran not

Deprem bölgesindeki yurtta şampuan kullanan itfaiye erinden duygulandıran hareket
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 19 gün geçti.

43 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından geriye buruk hikâyeler kaldı.11 ili etkileyen depremler ardından afet bölgesinde yaşam mücadelesi başladı.  Binlerce arama kurtarma ekibi afet bölgesine yardıma koştu.

İTFAİYE EKİBİ KYK YURDUNDA KALDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem bölgesinde çalışmalara katılan Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yoğun çalışmaların ardından ilçede bulunan Ukkaşe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız ve erkek öğrenci yurduna gitti.

İtfaiye ekibi burada duş alarak öğrencilere ait şampuanı kullandı.

"ŞAMPUAN KULLANMAK ZORUNDA KALDIK"

İtfaiyeci Mehmet Aktan, "Kaç gündür canla başla kurtarma faaliyetlerinden dolayı duş alma fırsatı bulamadık. İlk defa burada fırsat bulup şampuan kullanmak zorunda kaldık. Hakkınızı helal edin kardeşlerim" notu bırakıp 30 lira ücret bıraktı.

Söz konusu davranışı anlatan Aktan, depremin ilk günü Gaziantep İslahiye ilçesinde göreve gittiğini söyledi.

Aktan, 3 gün boyunca gece gündüz aralıksız çalıştıklarını ve çok kişinin hayatını kurtardığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Yaklaşık olarak 6. günde üzerimize dökülen tozlardan iş yapamaz hale geldik. Orada bir fırsat bulduk bizi KYK yurduna gönderdiler. KYK yurdunda duş alacak sabun, şampuan bir şey ararken masada bir tane şampuan gördüm.”

"HAK GEÇMESİN DEDİM"

Öğrencilerin olduğu için kullanmak istemediğini ifade eden Aktan şu ifadeleri kullandı:

“Deprem olmuş öğrencilerin ne durumda olduğunu bildiğimiz için. Şampuanı aldık arkadaşlarla birlikte kullandık. Hak geçmesin diye cebimde kalan son parayı oraya bıraktım.

Ondan hakkını helal etmesini istedik. Nota, Batman'dan geldiğimizi belirttik. Dedik ki, mecbur kaldık kullanmakta hakkını helal et. Yoksa orada hiç kimsenin herhangi bir şeyine dokunmak istemiyorduk ama mecburiyetten kullandık.

Üstümüz başımız toz içindeydi ondan dolayı kullandık. Cebimde son 30 TL kalmıştı, onu bıraktım masaya.”

"KEŞKE ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELSEYDİ"

"Gönül isterdi ki, daha fazla bırakayım ama o durumda bankamatikler çalışmıyordu" diyen Aktan, sözlerine şöyle devam etti:

“Para çekemediğimiz için cebimizde kalan son parayı bırakmak zorunda kaldık. Kimin şampuanını kullandığımızı bilmiyoruz, o arkadaş kimse tekrardan hakkını helal etsin.

Ayrıyeten deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geriye kalanlara sabır diliyorum.

Gerçekten üzgünüz. Bu durum elbette toparlanır, eminiz ki en kısa zamanda toparlanacak. Biz de bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi.”

 

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