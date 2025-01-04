İtfaiye erinden yaralıya ağlatan dokunuş

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde gişelerdeki beton bariyere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi, yol kenarındaki yeşillik alanda bekleyen 5 yaralının yardımına ekipler koştu. İtfaiye personelleri montlarını yaralıların üzerine örtmesi görenleri duygulandırdı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan N.A.Y. idaresindeki 34 MJY 421 plakalı Honda marka otomobil, Kuruçeşme Batı İzmit Girişindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü N.A.Y. ile yanında bulunan T.Y., Y.K., H.İ.Ü. ve Ö.A. yaralandı.

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Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

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Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların başından bir an olsun ayrılmayan ekiplerden itfaiye erleri, soğuk havada üşümemeleri için üstlerine kendi montlarını örttü.

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Yunus polisleri ise sağlık ekipleri müdahalesini sürdürürken serum tuttu. Bir itfaiye erinin yerde yatan yaralının elini tuttuğu da görüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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