İtfaiye hortumuyla cinsiyet partisi: Mavi su erkek bebek müjdeledi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli itfaiye eri Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için itfaiye araçlarıyla renkli bir organizasyon düzenledi.

Köyceğiz’de itfaiye eri olarak görev yapan Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için farklı bir kutlama gerçekleştirdi.

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-1.jpg

İtfaiye araçlarının süslendiği, balonlar ve dekorlarla renklenen organizasyonda, itfaiye hortumundan çıkan suyun rengi merakla beklendi; mavi su, çiftin erkek çocuk sahibi olacağını gösterdi.

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-2.jpg

Erkek bebek müjdesiyle büyük sevinç yaşayan çift, mutluluklarını doyasıya kutladı.

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-3.jpg

Bu özel ana tanıklık eden itfaiye personeli arkadaşları da çiftin sevincine ortak oldu.

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-4.jpg

Ünlü çifti, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak, “Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı” ifadeleriyle duygularını aktardı.

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-4.jpg

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-5.jpg

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-6.jpg

tfaiye-hortumuyla-cinsiyet-partisi-mavi-su-erkek-bebek-mujdeledi-yenicag-7.jpg


