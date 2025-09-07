İtfaiye hortumuyla cinsiyet partisi: Mavi su erkek bebek müjdeledi!

Köyceğiz’de itfaiye eri olarak görev yapan Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için farklı bir kutlama gerçekleştirdi.

İtfaiye araçlarının süslendiği, balonlar ve dekorlarla renklenen organizasyonda, itfaiye hortumundan çıkan suyun rengi merakla beklendi; mavi su, çiftin erkek çocuk sahibi olacağını gösterdi.

Erkek bebek müjdesiyle büyük sevinç yaşayan çift, mutluluklarını doyasıya kutladı.

Bu özel ana tanıklık eden itfaiye personeli arkadaşları da çiftin sevincine ortak oldu.

Ünlü çifti, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak, “Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı” ifadeleriyle duygularını aktardı.



