İtfaiye ve çilingir seferber oldu! Avcılar’da ilginç olay

Avcılar’da yalnız yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Tüten’in telefonlara yanıt vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine yeğenleri endişelenerek itfaiyeye haber verdi.

Dün sabah dayıları Ramazan Tüten'i iş yerine götürerek birlikte kahvaltı yapmak üzere program yapan yeğenleri telefonla ulaşamadı. Yalnız yaşayan Tüten'in Ambarlı Mahallesi Martı Sokak'taki evine gelen yeğenleri kapıyı defalarca çaldı.

Otomobili bina önünde park halinde olan ve aradıkları telefonun sesini kapıda duyan ancak, açan olmamasından endişelenen yakınları bunun üzerine çilingir çağırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İtfaiye ekibi kısa sürede gelirken, kapının zorlanarak açılması yerine çilingirin kapıyı açması kararlaştırıldı.

Kapı önünde bekleyen itfaiyeciler ve yeğenleri içeri girince Ramazan Tüten'i yatağında uyur halde buldu. Karşısında itfaiye ekiplerini ve yakınlarını görünce şaşıran Tüten, "Uyuyakalmışım" dedi.

